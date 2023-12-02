冬流感高峰臨近 籲接種疫苗護身

【本報訊】衞生署表示，截至上月26日，2023至24年度各項疫苗接種計劃，共接種超過144萬劑季節性流感疫苗，較2022至23年度同期增加約23%。高風險群組中，特別是長者和兒童，本年度流感疫苗的接種率，與往年相比有顯著增加。該署呼籲，市民應在冬季流感高峰前，適時接種流感疫苗，以加強個人保護。

免費注射計劃增購針劑 政府於今年9月起，展開本年度各項季節性流感疫苗接種計劃，當中已為「政府防疫注射計劃」、「季節性流感疫苗學校外展（免費）計劃」及「院舍防疫注射計劃」採購92.9萬劑流感疫苗，為合資格的香港居民提供免費流感疫苗接種；政府亦已為免費接種計劃，增加採購量至逾100萬劑。

該署表示，安老院舍的疫苗接種工作仍在進行中，透過到診醫生的外展接種服務，已有48%的院友接種疫苗，社區的長者疫苗接種率亦上升15%，至現時的40%。兒童方面，本年度學校外展接種服務的參與率，以及學生的同意率均有所提高，現時兒童的接種率為43%，較去年同期增加至44%。

多種病原體可同時傳播 該署又指，包括流感病毒在內的多種呼吸道病原體，可能在冬季轉趨活躍並同時傳播，強烈呼籲市民，特別是高風險群組應盡快接種流感疫苗，以加強個人保護。