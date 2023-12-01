龍七公：上樓上車上進 三者不能偏廢

房委會及房協先後推出措施，加強打擊濫用公屋及優化富戶政策。而房屋署引入物業申報及查冊機制後，短短個多月已揭發了59宗公屋租戶在香港擁有物業的違規個案。若連同欠租、非法出租、長期丟空、將單位作其他違反租約用途等行為，單計今年首8個月，署方已收回約2,000個公屋單位，幾乎相等於過去3個年度的總和。

過分偏重出租公屋 筆者近年提交政府的施政報告及預算案建議書，都有要求加緊打擊濫用公屋及收緊富戶與寬敞戶政策，以更好地善用有限的公屋資源，協助真正有需要的家庭加快上樓。政府現在終於作出積極回應，當然值得一讚，但亦反映了有關問題的嚴重性，凸顯了過往部分官員遇難避事的情況。

除了濫用問題，筆者亦關注現行的公屋政策，或應說是過分偏重出租公屋的整體房屋政策，對社會向上流動及香港長遠發展可能帶來的負面影響。經過各方努力，公屋輪候時間已有所回落，政府早前宣布覓得的公營房屋用土地，已較10年長策推算多出約10萬個單位，數字令人欣喜。

然而，須知入住出租公屋（上樓）並非市民的唯一住屋訴求，政府還要協助較有能力的家庭置業安居（上車），以及促進整體社會尤其是年輕人向上流動（上進）。上樓、上車與上進，三者須並駕齊驅，不能偏廢。

近年不時有報道指出，部分年輕人為求保住輪候公屋資格，不求升職加薪，刻意減少工作時間甚或辭職不幹等上樓，反映現行過分側重出租公屋的政策存在問題。再者，不斷大量加建出租公屋，會否令人覺得香港的貧富懸殊日益嚴重，愈來愈多市民沒有能力自置居所，因而要長期依賴納稅人提供大量房屋補貼？現時公私營房屋供應的7:3比例是否一成不變？資助出售房屋的數目能否大幅增加，協助較有經濟能力的家庭盡早置業？抽籤制度能否作出改革，增加多次抽籤失敗申請人的中籤率？以至改為像公屋一樣可排隊輪候，讓更多年輕人看得見上車的希望？

今屆政府強調「精準扶貧」，除了因為面對財赤，要小心控制經常性開支，減少濫用和重複資助外，筆者認為更重要的，是防範香港變成某些西方福利社會那般，因為福利太好而變了「養懶人」，助長了當下部分年輕人的所謂「躺平」文化。

今年施政報告建議為「劣質劏房」制訂最低標準和長遠取締方案，筆者與大多數市民都支持，並認同應優先取締有較高樓宇安全、消防安全及環境衞生風險的劏房。但對於有人建議讓被取締劏房的住戶優先上樓，以至即使本來不合資格的，也可因政府的取締行動而獲准住公屋、抽居屋，政府則要小心衡量當中的道德風險，會否變成最劣質、最高危的劏房，反而會較受租戶歡迎及租得好價錢，最終益了一些無良業主，甚或鼓勵更多違法違規的劣質劏房出現？