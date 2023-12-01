笑看天下：停火延長無助局勢穩定

一年將盡，世界局勢依然動盪不安！以巴短暫休戰只是令雙方稍為喘口氣，臨時停火協議於當地時間周四早上7時結束，以色列總理內塔尼亞胡已急不及待重申，一旦確保被扣押在加薩人質獲釋嘅進程結束，摧毀哈馬斯嘅戰爭就會恢復。而哈馬斯喺黎巴嫩嘅高級代表哈姆丹周三揚言，再次延長停火嘅條件尚未成熟！之不過，休戰期屆滿前17分鐘，以色列國防軍宣布，鑑於調解員努力讓釋放被綁架者的過程繼續，臨時停火會延長一天。這是雙方第二度延長停火。

停火縱使因釋放人質、囚犯一再延長，以巴衝突呢壇嘢肯定未解決！美國固然知道戰火再重燃，必擴展至更難收拾；而中國一向本着以和為貴調停戰事，外交部長王毅日前喺美國紐約聯合國總部主持安理會以巴問題高級別會議，佢表示當務之急係以色列和巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯實現全面而持久嘅停火，並重申兩國方案係解決以巴問題嘅唯一途徑。中方希望喺聯合國主導和組織下，盡快召開更大規模、更具權威、更有實效嘅國際和平會議，落實兩國方案具體時間表和路線圖。

毛澤東曾說：「有了問題就開會，擺到桌面上來討論，規定它幾條，問題就解決了。有問題而不擺到桌面上來，就會長期不得解決，甚至一拖幾年。」事實係以巴衝突已一拖好幾十年，因為涉及嘅背景複雜，彼此仇恨糾纏難解，兩國方案即使擺在安理會桌面上來討論，並非「規定它幾條」便可和諧解決。呢，話咁快以巴局勢已然升溫，雙方背後嘅最重要支持者美國與伊朗各有搞作，美國恢復喺波斯灣部署航母打擊群，聲稱要確保地區安全及穩定；伊朗則派無人機監視及拍攝軍艦嘅動向。中東局勢風雲變色，新一年恐怕更亂！