自成一家：美國才是雙標大國

自從奧巴馬政府推出重返亞太戰略以來，近十多年美國軍艦進入南海和穿越台灣海峽的次數就大幅增加。早前中美元首才同意恢復兩軍高層溝通不久，又因為美國海軍驅逐艦進入南海而互相指摘，為兩國關係增添不明朗因素。到底美國軍艦闖入南海，誰對誰錯？

目前，對國際海域航行規則作出最權威和清楚規定的國際條約，當屬《海洋法公約》。該公約建立了領海、毗連區、專屬經濟區等各種國家管轄海域的制度，得到包括中國在內的全球大部分國家批准或加入。但美國一直沒有加入，反而在領海以外發明了國際水域和國際空域的概念。從這個角度來看，美國軍艦進入南海的是非對錯只能是各有各說，因為大家的標準並不一樣。

美國不加入《海洋法公約》，表面的理據是它作為傳統海洋強國，自由進入海洋是其核心原則。但實際上，美國長期追求在領海以外可以自由航行，最大原因是它作為世界最大的霸權國，擔心一旦加入該公約，就會受到國際條約的約束，從而削弱軍艦在海洋航行的權力。更甚的是，就算美國政府簽署國際條約，它也有權不去遵守。因為美國法律規定，國際法與美國國內法發生衝突時，後法優於先法。也就是說，美國在加入國際公約後，仍存在通過國內法排斥國際法適用的可能性。

這就出現了一個很諷刺的悖論。美國一方面批評中國在南海主權問題上不遵守國際法，並借此不斷在南海進行所謂航行自由行動，挑戰中國所謂過度的海洋主張。但另一方面，美國又不願意簽署國際法公約，甚至把國內法凌駕於國際法之上，徹底反映出美國外交的虛偽性。西方一直批評中國在外交方面大搞雙重標準，其實美國才是雙標大國。