冰鑑春秋：別再說柯文哲好笑了

柯文哲近日深陷「兩億門」迴圈，整個民眾黨似乎還困在君悅飯店的迷宮中走不出去，趙少康反唇相譏，嗆柯文哲台北市沒政績，「好笑」就可以當總統嗎？呼籲年輕選民，投柯盈配不如投侯康配。

民眾黨固然應趕快跳脫藍白合的泥淖，重整旗鼓跟上選戰節奏，但在藍白立委仍有合作、共同目標至少是立院席次過半的情形下，趙少康嗆柯文哲不僅對選情毫無助益，甚至可能讓年輕選票流失更多，因為對許多年輕人而言，喜歡柯文哲絕對不是為了他很好笑。柯說話口不擇言，思考判斷也經常犯錯，行為舉止、衣着談吐更和年輕人完全沾不上邊，為甚麼能從2013年刮起柯P旋風，到現在仍是台灣30歲以下年輕人最支持的阿伯？講話有趣只是引起關注的開始，真正黏着是因為他能對年輕人最關切的事物提出他的看法。

國民黨數十年來一直被視為老人政黨，給人的感覺就是循規蹈矩卻暮氣十足，平穩有餘開拓不足，自然難以獲得年輕人的關注。民進黨早年幾乎囊括七成以上年輕選票，代表的是改革、衝勁，但在兩次執政後也逐漸腐化，淪為利益勾結的淵藪，導致現在賴清德的年輕支持度落至三成左右。正因為藍綠的墮落，才迫使年輕人不得不另謀出路。

對40歲以上的人來說，柯文哲言語舉止粗魯可笑，提出的構想不切實際，經常性的失言更缺乏領導人物必要的沉穩幹練，絕對不會是帶領台灣的好選擇，所以對他的支持度連10%都不到！

但是對台灣年輕人而言，柯文哲的不拘小節、率直敢言，卻讓他在政治人物中鶴立雞群。而更重要的是，柯文哲帶給年輕人藍綠都給不了的夢想。如果沒有看清這點，想靠三言兩語就讓年輕人歸隊，那還是早點回家洗洗睡吧！