橫眉冷看：俄烏戰爭今年結束？

美國前國務卿基辛格剛離世，享年100歲，他大半輩子為全球政治操勞，直至逝世前，仍然為國際紛擾的局勢而憂。老人家對世局的最後預言，或許就是說在今年結束前，俄羅斯與烏克蘭會開展和平談判。

政治一天也嫌長，基辛格對俄烏局勢的預測，大約是在半年前提出，如今2023年只餘最後一個月，在本月內，俄烏領袖是否真會走上談判桌，委實難說，但全球愛好和平的人士，都會翹首盼望，基老能夠預言成真。俄烏戰爭爆發至今，足足有21個月，雙方早已師老兵疲。俄羅斯總統普京近日放言，說莫斯科與基輔談判的大門從沒關上；他似乎是在暗示，兩國可以協商停火。這場仗再打下去，優勢是在俄羅斯一方，開戰頭半年，俄軍一度武器庫空虛、資源緊絀，但俄羅斯畢竟是戰鬥民族，生產線經調整後，很快便能跟上步伐，再得到友邦北韓、伊朗的支持，如今的武器供應不虞匱乏。據說單是北韓一國，至今已為俄羅斯提供超過100萬枚炮彈，反倒是美西方國家為支援烏國，武器庫的儲存已近乎罄盡。目前烏克蘭總統澤連斯基叫苦連天，更埋怨北約組織對自己的幫忙不足。

2022年9月，俄羅斯宣布將赫爾松、扎波羅熱、盧甘斯克和頓涅茨克納入領土，由那時候開始，俄烏戰爭就應結束。烏克蘭痛失上述國土，雖然不甘心，但也只能暫且忍耐，因為戰爭再打下去，也改變不了局面，北極熊吞下的土地，在短期內不可能肯吐出來，基輔領導層只能徐圖後算。由去年10月至今，俄烏兩國所打的，已變成是面子戰爭。烏克蘭找不到停火的下台階，就硬着頭皮打下去，如今無數在戰場上的烏國軍人，都只是為領袖的面子而犧牲。