強詞有理：加速去美元

中國與沙特日前簽署雙邊本幣互換協議，互換規模為500億元人民幣，協議有效期3年，經雙方同意可以展期。此消息似乎沒有引起外界太多關注，其實不難理解，因為這是美國最不願看到的一幕，西方媒體自然低調處理。但實際上，中沙首次實現雙邊本幣互換，加上近日中國與阿聯酋續簽雙邊本幣互換協議，兩者都具有重大意義，意味着人民幣國際化又邁前一步，也意味着全球去美元化正在加速，難怪美國不喜歡。

眾所周知，沙特是世界上舉足輕重的產油大國，一直以美元作為唯一結算貨幣，這也是石油美元及美元霸權的根基。所以，自從近年傳出沙特有意採用其他貨幣結算石油時，美國便千方百計阻撓，規勸、施壓、威逼、恐嚇，無所不用其極。沙特懾於美國淫威，擔心遭到報復制裁，故遲遲沒有動作。直至俄烏戰爭和以巴戰爭爆發後，沙特看清美國霸權本質，終於下定決心與中國簽署雙邊本幣互換協議。這也許還不能算是去美元化，但第一步邁出去了，剩下的路就會慢慢浮現。正如世上本沒有路，走的人多了，也便成了路。

事實上，美國濫用金融霸權，動不動就制裁別國，早已引起國際社會普遍反感。尤其在俄烏衝突中，美國不僅對俄羅斯實施極限制裁，而且凍結俄羅斯巨額外匯儲備，連私人財產也不放過，怎不令人心寒？沙特持有大量美元資產，怎能不提防？加上美國在以巴衝突上嚴重偏袒以色列，縱容其種族滅絕暴行，更是引發阿拉伯國家強烈憤慨。沙特作為中東最重要的國家之一，不能不有所表態，去美元化正是最有效的手段。

所以說，水能載舟，亦能覆舟。美國利用金融霸權對付別國，收割全球，往往得心應手，但有壓迫就有反抗，濫用金融霸權必然遭到反噬，全球去美元化浪潮洶湧澎湃，不正是美國自己造成的嗎？最大的問題是，美國綜合實力今非昔比，經貿影響力每況愈下，在這種情況下依然動不動就揮舞制裁大棒，愈發顯得色厲內荏。試想想，美國聯合整個西方陣營，對俄羅斯實施全面制裁和打壓，尚且無法將對方壓垮，又怎麼可能征服全世界？

世界潮流，浩浩蕩蕩，中國與沙特簽署雙邊本幣互換協議，既是各取所需，也是大勢所趨，人民幣國際化已不是遙不可及的事。