14歲仔涉藏毒1600萬元 72歲父48歲母同被捕

【本報訊】執法部門早前根據情報分析及經調查後，於本周二分別掩至粉嶺皇后山邨一公屋單位及葵涌一工廈單位，共檢獲約20.65公斤、市值約1,600萬元的懷疑海洛英，並拘捕一名姓高（14歲）少年和他的父母。

已輟學為數千元做跑腿 行動當晚，人員先在皇后山邨截查該名少年，在他身上檢獲約350克懷疑海洛英，並在其住所房間檢獲19塊共重約6.3公斤的懷疑海洛英磚，遂以涉嫌「販運危險藥物」拘捕他及同住的72歲父親和姓陳（48歲）母親。同時，人員突擊搜查相信由同一犯罪集團租用的葵涌工廈物流公司迷你倉，再在單位內的3個膠箱，檢獲40塊懷疑海洛英磚，總重約14公斤。

初步調查顯示，涉案少年已經輟學，相信他在約一個月前被毒販用數千元酬勞招攬，負責協助存放和運送毒品；他的父母則分別報稱任職清潔工人和從事地盤工作。被捕少年已被暫控兩項「販運危險藥物」罪，案件將於今日在粉嶺裁判法院提堂，其父母則獲准保釋候查，須於12月下旬向執法部門報到。執法人員強調，對於青少年販毒採取「零容忍」態度，調查仍在進行，不排除有更多人被捕。