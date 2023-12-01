荃灣掃黃 92女落網

【本報訊】疫後復常，持旅遊證件的女子在荃灣區賣淫呈上升趨勢，她們偕同本地流鶯在街頭兜客，對市民構成極大滋擾。為打擊街頭賣淫活動，荃灣區執法部門聯同入境處自上月1日起聯合採取代號 「火狼」的掃黃行動，經調查及情報分析後，於過去一個月在楊屋道街市一帶等賣淫黑點高調巡邏，並加強截查盤問形迹可疑人士，同時多次針對街頭賣淫和懷疑持雙程證人士提供性服務的場所「放蛇」搜證，截至昨日止，行動共拘捕92人。

被捕人士包括16名本地女子及76名內地女子（21至63歲），她們分別涉嫌「為不道德目的而唆使他人」、「違反逗留條件」、「經營賣淫場所」、「無牌經營按摩院」等罪名，當中17人已被定罪，各自被判監6至12個星期。行動中，人員檢獲一批避孕套、潤滑油、懷疑愛滋病檢測劑及治療或紓緩性病用的藥物等。調查仍然進行，不排除會有進一步拘捕行動。

劏房日租200元成落腳點 執法人員表示，初步調查並無發現強迫賣淫或集團式操控情況，絕大部分被捕人士是由本港生活的同鄉或朋友介紹來港「搵快錢」，並獲他們教導或協助短租一些劏房「營業」，惟不少劏房的內部環境惡劣，衞生環境令人擔憂。人員又指，荃灣區交通方便，人流較多，加上區內有不少唐樓以至三無大廈，部分業主會把單位劏成廉租房，當中月租最低約2,000元，日租最平約200元便有交易，吸引不少性工作者租用「落腳」及提供性服務。