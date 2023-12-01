德國空運 K仔扮梳打粉

檢兩箱值2400萬 拘4男包括學生 香港海關人員於本周二透過風險評估，在機場查驗一批由德國抵港、報稱載有梳打粉的空運貨物，並在兩個包裝袋內檢獲約重50公斤、估值約2,400萬元的懷疑K仔。人員採取監控派遞，同晚在香港仔拘捕3男，另於翌日在彩虹再拘一男。首3名被捕男子已共同被控以一項「企圖販運危險藥物」罪，今日在東區裁判法院提堂。海關正追查有關毒品的來源及分銷渠道，不排除會有更多人被捕。

香港海關機場科人員，於本周二在赤鱲角香港國際機場，根據風險評估抽查一批由德國抵港、報稱為碳酸氫鈉（俗稱梳打粉）的貨物。關員開啟兩箱貨物檢查，發現每箱各有一袋約重25公斤的白色粉末，由於認為用高昂運費寄運平價梳打粉並不合理，關員遂用高科技儀器檢測該批粉末，結果發現該50公斤粉末疑為俗稱K仔的氯胺酮，市值約2,400萬元，案件隨即轉交海關毒品調查科作跟進。

人員隨即對相關文件及收件公司作出調查，發現該公司在香港沒有註冊，而收件地址與公司並沒有關係，同時調查亦發現於本案同一航班上有另一批貨物由同一寄件人寄出，申報內容同樣是梳打粉，經檢查後證實該批貨物確實是梳打粉，其包裝與檢獲的毒品包裝完全相同，因此相信販毒集團企圖混淆視聽，認為海關只會隨機抽驗貨物，企圖藉此蒙混過關。

關員於同日展開監控派遞行動，晚上在香港仔拘捕3名男子，另在本周三凌晨在彩虹拘捕多一名男子。4名被捕男子俱為本地人，年齡介乎20至38歲，分別報稱司機、運輸工人、倉務員及學生。初步調查發現，兩名男子在貨運站簽收兩批貨物，其後交由其中一人提取貨物後，與另一名男子再運往香港仔交予最終收貨人。

取酬數百至萬元犯案 經進一步調查後，海關相信有人收取數百至一萬元報酬犯案。首3名被捕男子已共同被控以一項「企圖販運危險藥物」罪名，今日在東區裁判法院提堂，至於在彩虹被捕的另一名男子則已獲准保釋候查。