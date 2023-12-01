兩周內巡逾千地盤 檢控35宗違例

【本報訊】近期接連發生嚴重工業意外，勞工處上月13日至24日期間開展為期兩周的特別執法行動，巡查全港1,060個建築地盤，發出約210張「敦促改善通知書」／「暫時停工通知書」，並作出約35宗檢控。該處亦成立多隊「特遣小組」，在未來一段時間內持續針對建築地盤（特別是新工程及涉及高危工序地盤）進行嚴厲的巡查執法行動，以打擊不安全作業。

男工拆舞台遭鐵架砸傷 發展局也指，工務部門首長牽頭在過去一周在不同的工務工程工地進行多次突擊巡查行動，針對高危工序，特別是吊運和高處工作，以遏止不安全的作業模式。該局發言人說，工務部門會在承建商季度表現評核報告反映工地安全表現，不良工地安全表現會影響將來承接工務工程合約的機會。

另外，昨日下午2時許，一名姓黃（28歲）男工人於九龍灣常悅道8號零碳天地清拆舞台期間，懷疑有一個鐵架突然倒塌，擊中其左邊胸口，並導致他左腳扭傷，其他工友見狀報案。救護員到場為傷者包紮，再送往聯合醫院治理。執法人員正調查意外原因。建造業議會（議會）指出，事故涉及活動承辦商一名男性拆卸工人，當時他正協助早上舉行的香港建造學院畢業典禮的舞台拆卸工作。該工人手腳受傷，送院時清醒。