隱瞞商業利益衝突 女經理囚逾年

【本報訊】廉政公署早前落案起訴香港設計中心一名前女經理，控告她涉嫌欺詐及企圖欺詐，在委聘兩間供應商為5個政府資助項目提供服務時，隱瞞其丈夫在有關供應商的財務利益，涉案合約總值約40萬元。被告否認欺詐等5罪，經審訊下早前被裁定5罪均罪成，昨於東區裁判法院被裁判官施祖堯判囚一年一周。施官指雖然沒有證據顯示設計中心有損失，但該中心由公帑資助，本案會影響公眾對有關機構的信心。辯方指被告將提出上訴，施官最終批准被告等候上訴期間保釋。

有損公眾對機構信心 被告41歲趙嘉慧，被控4項欺詐罪及一項企圖欺詐罪。她於案發時是香港設計中心的夥伴拓展及市務傳訊經理，該中心是由公帑資助的設計推廣機構，負責籌辦計劃以推廣香港的創意及設計思維，而她是負責「設計智識周」及「設計營商周」的市場推廣及宣傳，該兩個計劃均由公帑資助。

案情指被告於2019年3月至2020年6月期間，向香港設計中心推薦一間供應商，為該兩個計劃下的4個市場推廣項目提供服務，而另一間供應商亦就一個網頁更新項目向該中心提交了報價單，合約總值約40萬元。廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現其中一供應商由被告兄長註冊，被告丈夫則為另一供應商的主要股東兼董事，兩間服務供應商實際上均由被告丈夫營運。若香港設計中心知悉被告丈夫在該兩間供應商擁有財務利益，便不會委聘該等公司提供服務。案件編號：WKCC 3625/2021