東呼即應：虛幣騙局遍地開花 證監放慢步伐打詐

東呼即應跟進個案 恐本港淪犯罪天堂 本港各式各樣騙案不絕如縷，有旅行社近月頻頻被騙徒在社交網站假冒身份行騙，多番向相關科企公司投訴不果，反而「真身」申請專頁卻遲遲未能成功，以致被假網頁搶生意，且商譽受損，業界呼籲當局加強監管。另一方面，繼早前虛擬資產交易平台JPEX爆煲後，另一平台HOUNAX亦涉詐騙，涉款逾億元。《東呼即應》跟進事件後，有議員回應時批評證監會監管不力，只是列入可疑網站名單，卻沒有主動打擊維護投資者利益，擔心本港成為不法之徒的「天堂」。

繼早前美麗華旅遊遭騙徒以假專頁冒充，東瀛遊日前亦指同被騙徒以多個假專頁偽冒，就此向社交平台Facebook母公司Meta發出律師信，要求正視平台上偽冒專頁的詐騙情況。該旅行社指，由7月下旬開始發現有大量偽冒該專頁湧現，除盜用公司名稱及商標發放虛假貼文外，又會以超低價錢銷售酒店及自助餐套票、機票優惠等，公司近日接獲客人受騙的個案愈趨嚴重。

旅業指正牌網站不用一般電郵 香港旅遊業議會總幹事楊淑芬表示，相關騙案在社交媒體專頁或網站一直存在，早在去年9月已有一輪騙案發生，直至被媒體報道才靜止數月，直至今年7月又再度浮現。今年10至11月，議會陸續收到大約4至5家旅行社反映情況，並已作出跟進。

楊提醒市民在社交網站若看到相關旅遊產品的銷售，可從數個方向參考，真正網頁的聯絡方法一定會有清晰地址、電話、電郵地址。市民可特別留意電郵地址，正牌網站不會採用一般的電郵地址，如yahoo、hotmail、gmail等，而是使用旅行社域名用作電郵地址，而市民可經旅議會網站查閱核實。此外，消費者付款時，千萬不要使用社交媒體給予的帳戶付款。

資料顯示，本港今年上半年共錄得1.8萬多宗詐騙案，比去年同期的1.2萬多宗，大幅飆升超過五成。2018至2022年的5年間，本港共超過1.2萬人因涉嫌詐騙案被捕，但涉欺詐罪及以欺騙手段取得財產罪而被定罪的人數約1,400人，去年被捕人數按年大升逾四成，但入罪的比率卻不升反降。

早知問題平台 無及時通知市民 虛擬貨幣投資騙案方面，虛擬資產交易平台的HOUNAX上月初被證監會點名指涉嫌詐騙，而執法部門接獲超過100名受害人報案，涉款起碼逾一億元，而單一個案金額更超過1,000萬元。惟有關平台今年初已運作，反映證監會行動後知後覺。

議員江玉歡表示，世界各地政府或者監管機關出手很快，因為知道騙徒可能幾個星期，便已經可以騙很多投資者的錢。以新加坡為例，當地設有網站並經常更新，市民可容易知道最新的可疑電話或騙案。她表示︰「證監會真的一定要走得很前才行，如果你9月、10月時已知道HOUNAX是有機會騙人時，為甚麼不第一時間通知公眾。接二連三騙案發生後，仍採取一個『不關我事』（的態度），認為管理層很有問題。」

她認為，當局有需要檢視現有反詐騙協調中心能力，但強調規管和發展其實沒有矛盾。相比各地部地大力監管，以將危險網站快速移除，本港卻「隨便來，隨便搶」，擔心騙案只會有增無減。

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