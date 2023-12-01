第3季勞動人口增 達383萬

【本報訊】政府統計處新一份《綜合住戶統計調查按季統計報告》昨出爐，報告顯示，本港2023年第3季的勞動人口數目為383.43萬人，較上季增加3.19萬人，若較去年同期比較，亦增加2.62萬人。

今年第3季的勞動人口參與率為57.8%，較上季微升0.3%，但比去年同期微跌0.4%。統計處表示，在2022年第3季至2023年第3季期間，男性的勞動人口參與率持續高於女性勞動人口參與率；撇除外籍家庭傭工後，女性的勞動人口參與率則更低。

仍有11.4萬人冇工開 至於本港今年第3季的就業人數，則錄得372.03萬人，較上季及去年同期的368.88萬人及364.97萬人，分別增加3.15萬人及7.06萬人。此外，今年第3季就業人士每月就業收入中位數維持在兩萬元，與上季相同，亦較去年同期增加1,400元。

失業率方面，經季節性調整的失業率由今年第二季的2.9%，下跌至第3季的2.8%；今年第3季的失業人數為11.4萬人，包括6.46萬名男性和4.94萬名女性。按以前從事的詳細行業劃分，在今年第3季失業率較高的行業為樓房裝飾、修葺及保養業；製造業；住宿及膳食服務業；批發業和零售業。