AEO論壇 港與多國簽合作備忘錄

【本報訊】一連兩日的「東盟及中國香港AEO專家交流會及論壇」昨日完滿結束，期間香港海關與多個國家海關代表簽署AEO互認安排行動計劃和合作備忘錄。商務及經濟發展局局長丘應樺致詞時表示，自東盟與香港自由貿易協定及投資協定簽訂以來，本港與東盟的貨物貿易增長於去年創新高，達到1,650億美元（約12,887億港元）。

丘應樺指目前全球有約100個經濟體實施「AEO計劃」，其中海關現時已與14個經濟體簽署互認協議，當局今後將繼續採取各種貿易便利化措施，包括「貿易單一窗口」、「自由貿易協定」等，以提高通關效率，以及加快貨物流通。

84企業獲認證 享清關優惠 海關關長何珮珊則表示，論壇匯聚了200位來自各個東盟成員國精英、本地商會等持份者，進行交流共謀對策，以攜手推動該便商利貿的措施。她續指，本港有84間企業已獲AEO認證，成為海關可信賴的合作夥伴，以便貨物在進出口時可享用清關優惠、減少查驗的服務。

她透露，已與14個經濟體簽訂AEO互認合作安排，以上企業在該等國家進出口貨物時，亦可享有同等便利服務。至於未來則將積極拓展AEO國際網絡，正與巴林及沙特阿拉伯商討AEO合作方案，另會盡快尋求東盟國家及一帶一路沿線國家完成互認合作安排，令香港企業開拓國際市場時更加便捷。