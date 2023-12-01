美眾議院通過法案 或撤港經貿辦地位

【本報訊】美國眾議院外交事務委員會通過《香港經濟貿易辦事處認證法案》，法案主要內容是若總統確認香港經貿辦不符合在美國目前享有的特權、例外和豁免，香港經貿辦將需要關閉，議案將提交眾議院全體會議審議。香港特區政府發表聲明予以強烈譴責，認為完全漠視香港特區在「一國兩制」下的地位，惡意污衊實施《港區國安法》的正當和合法目的，詆毀香港特區政府正當依法保障人權和法治的事實，粗暴干預香港事務。

港府譴責 斥干預港務 聲明又指，特區政府一直按「一國兩制」原則與世界各地建立和維持經貿關係，包括根據《基本法》第156條及當地法律，在全球設立14個海外經貿辦，作為特區駐當地的官方代表，其中包括在美國設立的3個經貿辦。香港駐華盛頓、紐約和三藩市經貿辦在其駐地與當地政府、商界、智庫及不同界別的人士保持緊密聯繫，從而加強香港與美國在不同領域，包括貿易、投資、藝術和文化等的交流。3個駐美經貿辦有利於擴大港美不同範疇的務實合作，是互利共贏的事。

事實上，美國在港享有重大的經濟利益，美國對香港的貿易順差過去10年達2,849億美元，是其全球貿易夥伴中最高，有超過1,200家美國公司在港設有業務。若美方一意孤行，藉所謂《香港經濟貿易辦事處認證法案》破壞港美本應互惠互利的關係，最終會損害美國及其企業的利益。

港府又指，在美國設立的3個經貿辦將繼續無畏無懼、不偏不倚地推廣香港的獨特優勢、說好香港故事，並在必要時駁斥不實報道和澄清誤解，希望可在互惠互利的原則下，推動港美經貿關係發展和不同方面的合作。