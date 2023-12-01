指區選三會機制違憲 申覆核今頒判詞
【本報訊】「長洲覆核王」郭卓堅本月初入稟高等法院申請司法覆核，指現時區議會選舉列明，候選人須獲地區「三會」（分區、防火及滅罪會）委員提名的做法，有違《基本法》等，要求法庭頒令宣布該做法違憲。案件昨於高院開審，法官高浩文聽畢雙方陳詞後表示，因應區選於本月10日舉行，決定今午便頒發判詞。
申請人是郭卓堅，答辯人是特首李家超。有利害關係方包括政制及內地事務局局長曾國衞，及律政司司長林定國。
稱不必要及限制過高
入稟狀指，現時各參選人必須經由政府組成3個地方委員會批准及審查通過，才容許參選人有資格報名參選，這是違反《基本法》第26條及《人權法》第21條規定。申請方指有關須三會提名的做法，屬於不必要及過高的限制，且屬不合比例，有違憲法。又指現時區議會只剩兩成議員是民選產生，再加上須三會提名，令到體制內的「自己人」參選，泛民主派人士均未能「入閘」，做法並不合理。申請方指是次覆核並不影響本月舉行的區議會選舉，因只有選舉呈請才可推翻選舉結果，而且要參選人才可提出呈請，但郭並非參選人，覆核旨在澄清法律原則，為將來選舉作指引。
政府一方則強調相關區選快將舉行，郭實在太遲入稟，根本未能提供相關證據，包括有多少泛民人士受影響等，因未獲三會提名而未能參選等。代表又指是次覆核必然會對將舉行的區選構成一定影響。代表又指，因本屆區議員中有人利用議會的資源作其他用途，政府在持續檢視情況，才改革選舉制度，有其實際需要，並非為選舉作不必要限制。案件編號：HCAL 1978/2023
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