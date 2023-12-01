指區選三會機制違憲 申覆核今頒判詞

稱不必要及限制過高

入稟狀指，現時各參選人必須經由政府組成3個地方委員會批准及審查通過，才容許參選人有資格報名參選，這是違反《基本法》第26條及《人權法》第21條規定。申請方指有關須三會提名的做法，屬於不必要及過高的限制，且屬不合比例，有違憲法。又指現時區議會只剩兩成議員是民選產生，再加上須三會提名，令到體制內的「自己人」參選，泛民主派人士均未能「入閘」，做法並不合理。申請方指是次覆核並不影響本月舉行的區議會選舉，因只有選舉呈請才可推翻選舉結果，而且要參選人才可提出呈請，但郭並非參選人，覆核旨在澄清法律原則，為將來選舉作指引。