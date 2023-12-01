初選案：辯方稱「墨落無悔」聲明 屬表達失望非協議

【本報訊】47名參與2020年立法會初選的泛民人士涉串謀顛覆國家政權案，控辯雙方昨續在西九龍法院（暫代高院）進行結案陳詞。辯方大狀均指，被告無意顛覆政權，控方不能在沒有合理疑點下，證明各人有協議，去無差別否決財案。「墨落無悔」聲明發起人鄒家成代表大狀則稱，聲明是表達失望，並不是協議。

辯稱追求港人優先 未想推翻政權 辯方昨晨繼續就着證據部分輪流陳詞。針對「墨落無悔」聲明，代表鄒家成的大律師指，聲明並非協議，鄒之所以發起聲明，只是為表達對戴耀廷表明毋須參選人簽白紙黑字聲明的挫折和失望情緒。鄒沒有說過要推翻政權，他只是想追求「港人優先」。他根本毋須要求特首下台，因為某特首下台，只會有另一個有相同議程的特首接任。而且，鄒也不會想癱瘓立法會，因為他就是想進入立法會發揮作用。

代表梁國雄的資深大律師陳詞時指，梁沒有簽署「墨落無悔」聲明，也沒有提過要無差別否決財案，梁只會因法案不公而否決。資深大狀力陳，控方未能在毫無合理疑點下，證明有相關串謀計劃存在，即使法庭認為有串謀計劃，也無法證明梁國雄參與其中。代表柯耀林的大狀說，簽「墨落無悔」聲明是因為其他人都簽，柯不想被其他人視作保守，這不代表柯贊成聲明內容。案件編號：HCCC 69/2022