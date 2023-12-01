理大外圍暴動罪成 6被告12‧6判刑

昨開庭聽取辯方求情 在2019年反修例示威期間，香港理工大學校園被封鎖，有網民發起「圍魏救趙」行動，在理大附近地區示威，最終有213人被捕。其中15人同被控暴動罪，當中9人於早前已認罪，餘下6人則否認控罪。經審訊後，6人於上月中均被裁定罪成，區院法官陳廣池昨開庭聽取辯方求情，並決定押後至12月6日判刑，被告須繼續還押。

6名否認控罪的被告依次是葉偉成、翁耀揚、尹亦慷、溫燿輝、黃俊輝、及姚梓駿（22至30歲）。他們被控於11月18日在油麻地彌敦道近窩打老道交界，與其他人士參與暴動。辯方早前已向法官呈交書面求情，並於昨日再作口頭補充。其中尹的律師指，他於城市大學就讀時屢獲獎學金，案發後他曾任職區議員助理，熱心協助區內長者及弱勢人士。他透過求情信稱案發後感「時間停頓咗」，並對家人及朋友感內疚。

法官早前裁決時指各被告曾提出不同理據，解釋他們到場原因，並指執法人員誤把他們當成示威者拘捕。不過法官經考慮下拒絕接納他們解釋，並質疑他們被捕時從沒有投訴遭濫捕。而被告尹亦慷曾傳召當時他工作居酒屋負責人，供稱尹於大部分案發時間仍在工作，並呈上工卡證明。但法官質疑工卡的真確性，且懷疑有人刻意誤導法庭，要求相關部門作跟進。

攜裝備 築傘陣 擲燃彈 控方案情指，當日示威者在案發地點集結，他們用雨傘築起傘陣與執法人員對峙，又向警方投擲雜物及至少251枚汽油彈。大部分示威者衣衫全黑、戴護目鏡和頭盔等。警方發射催淚彈驅趕，之後再推進展開圍捕。警方其後當場截獲眾被告，其中葉偉成被搜出9支生理鹽水、翁耀揚被搜出口罩、姚梓駿被搜出一把剪刀、一包麵粉、一包砂糖、一卷保鮮紙、多隻手套、一對手袖及一個泳鏡。案件編號：DCCC 843/2020