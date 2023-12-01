保育瀕危淡水龜 海洋公園設展覽攤位

【本報訊】多種野生淡水龜近年遭非法捕獵，逐漸走向絕種邊緣，有關注團體將在本周末（12月2日至3日）舉辦保育活動，帶領市民游走海洋公園淡水龜展區，亦新增瀕危龜類之一的金錢龜展區，公眾可近距離觀察其膚色並了解生活習性，期望令市民更關心大自然及保護本港野生生態。

郊園檢逾400捕獸器 現時全球超過一半的淡水龜品種遭受威脅，單計本港的5種原生淡水龜當中，有4種已屬於極危或瀕危物種，尤其近年更因非法捕獵及販賣活動，例如多種淡水龜的棲息地郊野公園被捕獵者非法設置大量捕獸器，漁農自然護理署在2020年至2022年間搜獲超過400個捕獸器，令淡水龜物種數量急劇下降。

本地兩棲及爬蟲動物研究專家劉惠寧表示，本港的野生淡水龜群落極有可能是華南地區僅餘的健康種群之一，因此打擊非法捕獵十分重要，建議除了在野外放置紅外線相機拍攝非法捕獵過程，亦可透過其他科研工具評估野生物種面對的威脅及開展相應保護行動。

海洋公園保育基金將在本周末辦保育日，設置以5種本地原生淡水龜為主題的教育攤位及展覽，其中新設金錢龜及多種淡水生物的展區，屆時公眾可近距離觀察全球25種瀕危龜類之一、幾近絕迹的「金錢龜」，欣賞其獨特的橙黃膚色並了解生活習性。香港海洋公園保育基金主席陳晴指，基金將於今年度額外撥款500萬元，資助支持本地生物多樣性及棲息地保育的科研項目，將於明年一月開始接受申請。