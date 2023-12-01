首架氫能巴士 最快明年一月載客

【本報訊】城巴引入全港首部氫能巴士，最快明年1月投入服務，可載客119人，初期會行走九龍區路線，票價不變。城巴透露，明年將引入至少5輛續航力超過400公里的量產型氫能巴士，並展開與柴油及電能巴士的並行測試，了解各款車的表現，再決定長遠零排放車隊的比例。

行車只排水零廢氣 城巴介紹，首輛氫能巴士為一輛樣辦車，車身設計以雙層電能巴士為藍本，車內設40個企位及79個座位，比同廠電動巴士多6個企位；加氫最快為約10分鐘，較電能巴士充電需時3小時快約18倍，而且氫氣經化學反應轉化為電能為巴士供電，過程只會排放水，有望達致路邊零排放。氫能巴士已通過運輸署車輛類型評定及出牌，最快明年1月接載乘客，初期將行走九龍區路線，票價不變。

城巴營運及工程總監馮家輝透露，城巴正與廠方設計量產型氫能巴士，儲氫量將增加一倍，能於香港路面行駛達400公里，足以滿足每輛巴士每日的營運需要。城巴現時氫能巴士零售價約800萬，較早前引入的同廠電動巴士貴逾四成，被問到發展氫能巴士的成本會否轉嫁市民，馮家輝未正面回應，僅指發展新能源需要資本，高興政府會設資助，加上氫能價格會隨技術發展下降，認為氫能發展在港只屬起步階段，現階段比較不同能源巴士的車價言之尚早。

此外，位於城巴西九龍車廠內的首個加氫站，亦已通過安全檢測及人員培訓，正式投入服務。城巴現正籌備於港島創富道車廠，興建第二個規模更大的加氫站，儲氫量足以供10至12輛氫能巴士運作一日，最快明年啟用。