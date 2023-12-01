郊遊熱浪退潮 鄉野垃圾減少

疫後乏閒餘時間 改變生活習慣 疫情過去，鄉郊環境因遊人減少而大有改善。有環保團體發表2023年《香港郊野垃圾調查》調查結果，發現市民到郊野散心的次數由去年平均每月3.2次減至今年每月僅2.5次，有45%受訪者均稱疫情結束改變了生活習慣。郊野人數驟減，鄉郊垃圾問題亦獲改善，受訪者認為遠足山徑垃圾問題嚴重的市民比例由早年高位的近七成，回落至今年的不足四成。超過六成受訪者會將食物和飲品包裝帶離郊野；而遊人每次郊遊製造的塑膠垃圾數量更首次跌至不足兩件。團體樂見愈來愈多市民實踐「自己垃圾自己帶走」。

環保團體綠色力量自2016年進行《香港郊野垃圾調查》，持續了解市民郊遊習慣，以及製造和處理郊遊垃圾情況。該組織高級保育經理呂德恒指，隨着疫情後恢復通關，郊野訪客較高峰期減少。組織調查亦指，三成七受訪者今年到訪郊野次數較去年少，原因是「閒餘時間減少」（57%）及「因疫情結束而改變習慣」（45%）。整體受訪者到訪郊野次數亦下跌逾兩成，亦有約三成受訪者今年到訪郊野次數較去年增加，當中有近半人指因「疫情改變習慣」（40%）。

每次活動廢膠 首跌破兩件 至於郊野垃圾方面，去年郊遊人士每次活動平均會製造2.2件塑膠垃圾，今年下降至1.5件，數量是該項調查以來首次跌破兩件。呂德恒期望隨減用即棄塑膠條例陸續涵蓋多種即棄塑膠產品，市民於郊遊時使用相關用品的情況亦能夠進一步減少。

調查顯示，最多受訪者郊遊時會製造的垃圾種類是紙巾（66%），其次是食物包裝（65%），膠袋和消毒濕紙巾並列第3位（40%）。調查同時問及市民如何處理郊遊垃圾，超過六成受訪者會將食物和飲品包裝、膠袋、即棄口罩帶離郊野範圍才棄置。

呂德恒特別指出，以往不少市民誤以為果皮等有機物垃圾可棄置野外，讓其自然分解，今年調查則發現五成受訪者會將果皮帶離郊野，比調查初年的三成為高。他提醒市民，有機物於野外分解需要很長時間，過程中會衍生衞生問題，強調任何種類的垃圾都應帶離郊野。