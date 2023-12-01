亞太區大型旅遊展 2025年在港舉辦

【本報訊】為加強本港旅遊業發展，旅發局宣布，成功爭取在2025年春季在香港舉辦亞太區大型會展旅遊展會（IBTM Asia Pacific2025），目標是吸引超過1,500名來自內地、東南亞、印度、日本、南韓等亞太區內市場，以及長途市場的業界人士，親身來港參與。當局期望展會有助提升香港國際會展之都的地位，並促進會展旅遊的發展。

盼帶動更多活動落戶本地 旅發局主席彭耀佳表示，有關展會不僅為本港、內地及全球旅行代理商、酒店、會展場地、景點、航空公司等業界，提供拓展國際商機的平台，更有助提升香港作為國際會展之都的地位。他又指，有關品牌決定將亞太區首屆旗艦展會落戶香港，證明環球會展旅遊業界充分肯定香港高度國際化，以及作為大灣區超級連繫人的獨特角色。他期望，是次展會將為本港帶來超過1,500名來自全球旅遊業界和會展高增值旅客，更可以透過他們的親身體驗，製造口碑，未來帶動更多會展活動落戶香港。

該局又指，將運用財政預算案為旅發局額外撥出的款項，為主辦單位提供財政資助；政府亦透過全新的定期展覽獎勵計劃（ISRE），向主辦單位提供場地租金資助。海外宣傳方面，亦會透過旅發局海外辦事處積極推廣並鼓勵旅遊業界和會展旅遊業界參與IBTM Asia Pacific 2025，特別在內地地區加強宣傳力度。