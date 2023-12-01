10月零售升5.6％ 今年最慢增速

【本報訊】訪港旅客帶動無力，10月零售銷售表現按年雖仍有升幅，惟幅度已大大減弱，創今年以來最慢增速。政府統計處表示，10月的零售業總銷貨價值臨時估計為338億元，按年升5.6%，較9月明顯放慢7.4個百分點，連續4個月放緩。首10個月計按年升17.2%。

協會：長假期效應不再 零售管理協會主席謝邱安儀表示，縱使海量內地旅客在十一長假期南下旅客，惟該月的零售銷售按年僅單位數升幅，與旅遊相關類別的銷售亦只升約20%，形容升幅「不顯著」及「未如預期」，而超市等本地市場類別的銷售亦繼續下跌。她續指，零售業界均對本月聖誕旺季態度審慎，尤其港人可請假3日，連同聖誕新年假期便連可放10日長假期，料眾多人會外遊或北上，而內地沒有聖誕假，未知內地人在疫情後會否仍會請假訪港看燈飾，感受聖誕氣氛。

對於明年上半年的零售業表現， 她指出，旅遊業回復的速度仍較慢，加上經濟疲弱，零售表現料會有單位數至低雙位數的跌幅，又指今年下半年的零售銷售表現在通關下已較上半年疲弱，相信趨勢會持續。她又指，75%受訪公司已申請或準備申請勞工處「補充勞工優化計劃」輸入外勞。

港府則堅稱，隨着訪港旅遊業繼續復甦，10月零售銷售表現按年進一步上升，展望旅客人數進一步增加會惠及零售業，以及住戶收入改善、「香港夜繽紛」等多項活動亦會提供支持。不過，金融狀況偏緊和經濟不明朗等因素將令消費氣氛受壓。