兩電風場項目擱置 當局：非最佳時機興建

高昂成本造價 恐令電費受壓 兩電日前宣布明年齊齊加基本電費，幸燃料費下調，令淨電費減少。而兩電向立法會提交的補充文件顯示，兩電主要從電費穩定基金撥款，以壓低基本電費加幅，如中電每度電會由原來3.3仙降至2.9仙，港燈則由6仙降至5仙。至於兩電與政府已完成《管制計劃協議》中期檢討，各自制訂2024年至2028年計劃，卻未提及離岸風力發電場項目。環境及生態局表示，政府經過詳細考慮後，認為興建離岸風力發電場項目，整體造價和發電成本，會比傳統發電方式高，有下調空間，現時並非最佳時候選擇興建風力發電場，以免對電費造成壓力。

中電與港燈明年淨電費分別按年減7.4%及16%，惟最終的基本電費是按年加3.1%及4.4%。就中電明年加基本電費的原因，立會文件進一步披露原因，指主要是由於固定資產增加，約加1.5仙，以及經營費用上升，加1.8仙。不過，中電運用電費穩定基金及利息等因素，令每度電減0.4仙，最終基本電費加2.9仙至96.6仙。文件另顯示，港燈預計明年相關燃料價條款帳年終結餘會由今年負2,770萬元，回升至明年約90萬元，預料未來數年「盈餘」會繼續上升，至2028年約3億元。

有能源諮詢委員會前成員分析指，兩電均有動用電費穩定基金紓緩基本電費加幅，因此兩電預測明年電費穩定基金結餘均減少，當中料以中電減幅較大。

中電燃料帳虧損料擴至負16億 成員又提及，中電預料明年燃料帳仍是負結餘，虧損幅度將進一步擴大至負16.17億元，顯示中電以燃料帳調節燃料費，以免升幅過高；相反，港燈燃料帳會由今年負結餘返回正數，料明年錄得90萬元盈餘。他認為港燈未動用更多燃料帳令淨電費有更大減幅，但指長遠當燃料價格出現波動時，港燈有較大空間提供回扣，以紓緩電費加幅。

對於中電和港燈未來5年的總資本投資，較現行計劃分別減少5.7%和17%。當局指，審核發展計劃時，只會接納絕對有必要的資本項目建議；當局計劃未來與內地合作輸入更多清潔能源，所以政府會控制兩電進一步投資本地發電；經過嚴謹磋商後，兩電的總資本投資額在未來5年，都會較上一個5年發展計劃低。

當局又稱，會研究加強區域合作，在周邊地區探索更多零碳能源供應，讓香港能增加使用清潔能源，逐步減少依賴化石燃料發電。