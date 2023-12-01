中國載人航天工程展 見證開拓創新30年

【本報訊】國家載人航天工程代表團昨繼續展開訪港行程。港府透露，去年國家第4批預備航天員選拔首次在港澳地區選拔載荷專家，香港數名候選對象進入選拔最後環節，可見國家對香港的重視和肯定。相信不久將來，港人將有機會一起遨遊太空。

科學館及歷史博物館同步舉行 香港科學館和香港歷史博物館即日起至明年2月18日，同步舉行中國載人航天工程展，展出艙內太空衣，以及載人運載火箭和載人飛船等大型模型。代表團團長林西強昨出席開幕禮時表示，中國載人航天工程自1992年以來開拓創新，掌握一系列技術，造出一條符合國情，具有中國特色的載人航天發展道路。

林指出，近3年在中央領導下攻堅克難，完成了12次空間站建造任務，是包括港人在內全國人民大力支持的結果，也是中國人民攀登世界高峰，建設航天強國的重要里程碑。是次展覽展示載人航天工程30年的歷程，盼可讓港人加深了解國家航天科技發展。

政府則指，中國空間站去年全面建成，現已進入應用和發展階段，掌握一系列核心和關鍵技術，也創造重大飛行任務的輝煌成績，期望港人能為國家航天工程作出貢獻。