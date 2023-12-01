圓玄幼園增聘洋師 改善學生英語

【本報訊】為提升幼兒學習英語的效能，圓玄學院幼稚園校董會由本學年起，調撥1,000萬元，連續3年在會屬5間圓玄幼稚園推出「全新英語教學方針」，包括每校增聘3至4名外籍英語教師，並統一讓所有就讀半日制課程的學生，每日跟外籍老師學習英語及互動達最少1.5小時。幼童與外籍老師透過遊戲及實驗親身體驗全英語環境，令原本缺乏自信的學生都能說起流利英語。

在大埔富善邨的校舍裏，一班K2學生在外籍老師引領下，戴起動物造型的頭飾模仿動物並唱起英文歌，音樂活動配合樂器及互動，讓學生更容易吸收英語知識。另一外籍老師則帶一班K3學生，透過講故事去讓他們了解如何製作花生醬三文治，學生需親手搽面包，老師用英文講解過程及相關詞彙，令學生既投入英語世界，又能享用自己親手造的食物。

圓玄學院轄屬幼稚園顧問校長黃秀嫺指，幼稚園是學習語言的黃金期，良好的英語示範對兒童語言發展具裨益。外籍老師可鼓勵小朋友說英文，讓他們在遊戲中學習，最重要是他們學得開心愉快，為日後的英文發展打好基礎。黃續指，學校揀選老師相當嚴格，必須發音正確，傾向英國發音，需要通過試教及面試，亦要看他是否有創意及耐性，確保教師質素。

子女對答如流 家長欣慰 來自英國，在校任教7年的英語課程統籌老師Jake Hallam指，他喜歡與學生互動，透過有趣的活動或遊戲教學，提升學生的發音及英語表達能力，讓學生以不同方式去學習及愛上說英語，尤愛看見學生由K1不諳英語，到K3已可用流利英語與老師溝通。

今年於平田分校就讀K3的Venus能夠與Jake對答如流，媽媽李太指女兒的英語慢慢進步，從說單字到說出完整句子都在學校學習，女兒亦學會拼音，不用看書也可將整個單字默出來，令她相當欣慰。

課程規劃方面，5校亦將英語教學融入學校整體課程中，全新英語教學及活動內容，包括圖書共讀、講故事及戲劇活動等。學校亦會推行親子英文圖書閱讀計劃與家長一起合作，共同協助培養幼兒閱讀英文圖書的習慣，並定期舉行英語周。