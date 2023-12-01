中大餐廳違規接街客 議員促校長立會解畫

店方呻無權查身份 盼校方增保安核證 審計報告揭發香港中文大學縱容校內33間餐廳無牌售賣食物予校外人士，違反《食物業規例》，引發各界批評。中大其中一間餐廳負責人陳女士昨日承認，有20至30%為校外顧客。她表示，餐廳與校方簽約時，對方曾說明只可服務學生、教職員和校友，故餐廳亦有張貼相關告示，然而，餐廳無權要求顧客出示是否校內人士的證明，認為校方應加派保安執行查證。她又稱，校內餐廳生意定會更難做，表明無意續約。立法會則有議員認為應傳召中文大學校長段崇智到立法會「解畫」。

陳女士昨日在一個電台節目中提到，每逢校方舉辦開放日、畢業禮等活動，餐廳都會有校外顧客光顧，估計有20至30%為校外顧客。有意見認為，立法會應就事件運用帳委會權力，傳召中文大學校長段崇智到立法會「解畫」，以便一併解釋早前爆出多宗的管治問題。

帳委會暫無意召開公開聆訊 立法會政府帳目委員會昨日召開閉門會議商討，決定召開公開聆訊的範疇，據悉，帳委會暫無意就中大問題舉行公開聆訊，有帳委會委員私下認為，「帳委會關注民生多啲」，而中大相對其他議題比較不太重要，而且若以此作為藉口傳召段崇智會「太難睇」。

立法會教育事務委員會委員管浩鳴則支持帳委會舉行公開聆訊，傳召段崇智到立會解釋，認為中文大學受政府資助，社會需要一個說法。被問及會否擔心做法讓人感覺違反帳委會原有的職能，他就不擔心，指中大非第一次爆出管治問題，有必要作出解釋。

將修訂合約明確納入國安法 中大回應審計署署長報告時，則重申所有合約均已列明營運者須遵守香港特別行政區的法律條款，將盡快進行修改並明確納入《國安法》，亦已啟用電子採購系統，將推動以數碼方式投標，包括校園設施在內的所有投標。又稱同意及配合審計署的審核結果，會陸續實施相關建議。