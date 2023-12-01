醫健：職場健康：工作間預防眼睛疲勞

你有統計過一天會花多少時間在電腦和手機等電子顯示設備上嗎？都市人生活忙碌，每天都會花大量時間於電腦前處理公事，閒時亦會使用平板電腦、手機等設備進行通訊交流或娛樂，有些人更會「機不離手」，只有睡覺的時候才會讓雙眼好好休息。

長時間使用雙眼而又缺乏適當休息，會對眼睛造成負擔。如果眼睛出現乾澀、疲勞、視野模糊、眼痛等症狀，就應該求醫檢查，避免惡化成為乾眼症、電腦視覺綜合症等眼疾。可是，相信有不少人的工作都需要長時間使用電子顯示設備，那我們該如何好好保護眼睛呢？

我們可以先從工作環境中着手去改善。首先，工作環境照明不宜太光亮以及避免眩光。屏幕設備應避免擺放在燈光下方或近於窗戶，從而避免過量光線進入眼睛及不會在屏幕上造成眩光而令眼睛不適。可調整屏幕位置使光源與屏幕成一直角或加裝窗簾以阻擋過強陽光，以及使用防眩光屏幕保護片等增加眼睛觀望屏幕的舒適度。其次，眼睛和屏幕應保持約一隻手臂的距離（約350至600毫米），屏幕角度也建議設於略低眼睛水平，使觀望時視角向下，減少眼睛外露和減少淚水蒸發。

謹記20-20-20護眼法則 個人層面上，我們可以嘗試應用20-20-20護眼法則，即每使用電子顯示設備20分鐘便稍為小休20秒，並遠眺20呎外的景物，紓緩眼睛疲勞。另外，每日進行眼睛運動可以促進眼部血液循環，紓緩繃緊的眼部肌肉。眼睛是我們的靈魂之窗，讓我運用以上貼士，好好保護眼睛吧。

職業安全健康局

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