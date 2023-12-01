垃圾徵費 私樓料多收14%清潔費

【本報訊】垃圾徵費即將於明年4月1日實施。香港房屋經理學會昨日表示，垃圾徵費對物業管理公司帶來巨大挑戰，大部分私樓屋苑居民仍未了解垃圾徵費對管理費的影響，預計管理費等開支會上升，最多或要加14%清潔費，整體管理費約上升6%。

香港房屋經理學會秘書王榮樂對環保署宣布的指引有不少疑問，認為署方不了解物管公司前線的實際操作，上周學會已派員與署方會面提供意見，主要討論指定垃圾袋的大小、收集程序等。

需增人手處理違規垃圾 學會又指，市民仍不了解垃圾徵費後對屋苑管理費的影響，估計連同派指定垃圾袋的成本，清潔費或需加14%。王解釋，新制實施後需增加人手處理及收集違規垃圾，至少需加3%管理費，與通脹「睇齊」是合理做法，但若增加人手及處理垃圾問題則要加6%，每戶每月或因此要增加80至90元管理費。

對於處理大型傢俬垃圾，王希望市民在購買新傢俬時，由出售新傢俬的零售商直接回收舊傢俬；若要丟棄，則應由屋苑管理公司與法團商討劃一收費。執法方面，物管公司若發現有業主違規，會轉介到政府部門執法。