又錄反彈 公屋平均輪候時間5.6年

【本報訊】公屋平均輪候時間又反彈。房委會昨日表示，截至今年9月底的最新公屋輪候時間，一般申請者平均輪候時間為5.6年，較上季的5.3年為多，而長者一人申請者的平均輪候時間則為3.9年，一般申請者輪候時間回復至去年9月的水平，預計平均輪候時間在2024年上半年仍會上升。而一般公屋申請連同配額及計分制下的非長者一人申請，總共有約22.8萬宗申請。有關注人士認為，對未來輪候時間並不樂觀，亦沒有信心政府能將輪候時間「封頂」。

共錄逾22萬宗申請 在2023年9月底，約有13.2萬宗一般公屋申請，以及約9.66萬宗配額及計分制下的非長者一人申請。在2023年第三季獲編配入住公屋的一般申請約3,500宗，當中獲編配的長者一人申請約940宗。另外，同一季度獲編配的配額及計分制下的非長者一人申請約為150宗。

房委會又稱，每季度的平均輪候時間的長短，取決於多項因素，平均輪候時間短期會有波動。今季的平均輪候時間較上一季上升0.3年至5.6年，主要是由於在過去數季新公屋單位供應減少。有消息指，下葵涌麗瑤邨及大埔富蝶邨因受到精進建築有限公司的停工事件影響，故有5,000伙在今年9月底前未能編配予居民。

明愛專上學院湯羅鳳賢社會科學院高級講師賴建國坦言，輪候時間上上落落只能反映部分情況，對政府公布數字並不樂觀，因或會出現意外令輪候時間上升，政府不應開「空頭支票」；他又坦言對政府目標將輪候時間「封頂」並無信心，擔心未來若有簡約公屋後或難以比較真正的公屋輪候時間。