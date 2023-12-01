打擊公屋濫用 擬獎勵舉報

去年錄180宗篤灰個案 追查下收回單位 政府高層高叫公屋輪候時間封頂的口號落空，房屋委員會昨日公布的最新公屋輪候時間「回升」至5.6年！僧多粥少下，當局加強打擊濫用公屋，首批公屋戶申報是否在港擁有自住宅物業的限期昨日屆滿，當局截至前日的統計，共收到近8.1萬份申報表，房屋署署長羅淑佩強調若租戶不交表或蓄意拒絕申報，最嚴重可被即時終止租約，並被趕離現有單位。她又稱，當局正認真考慮是否以金錢等實質獎勵，鼓勵舉報濫用公屋個案，去年有180戶公屋單位是透過舉報，再作追查下收回， 當中更有人「大義滅親」舉報公屋戶親友持有物業，將單位當成貨倉使用。不過，她也指明白坊間對舉報文化或「互篤」有不同意見，政府會作出平衡。

羅淑佩昨日表示，去年已收回約2,200個公屋單位，今個財政年度內亦已成功追回約2,000宗個案，矢言有信心今年收回的單位數目一定多過去年。

稱盼土地註冊處助資料配對 談到舉報一事，她指署方接獲舉報有公屋租戶在內地有物業，署方調查時向內地有關部門查證，發現有關租戶不但有內地物業，更有商舖收租，均屬於租戶資產，署方已向其發出遷出通知書，而有關租戶正提出上訴。她強調，透過舉報可取得有用資料，對收回濫用公屋單位有很大幫助，故此正認真考慮是否以金錢等實質獎勵，但政府亦留意到有意見認為不應鼓勵舉報文化或「互篤」等情況。羅又指望可在取得授權下與土地註冊處作較大規模的配對；有需要的時候亦可向水務署取得用水資料，以調查濫用公屋情況。

成功堵截網上平台出租公屋 本報曾經報道，有公屋戶透過Carousell及Airbnb等網上平台出租公屋，羅淑佩稱已展開追查，並成功找出濫用公屋戶，惟不想透露成功數字，以免透露更多的執法細節，但重申兩個平台都有成功個案，「每次講都有掙扎，因為每次講喺邊度監察，佢哋會即時收斂用更隱晦方法。」她續指，明白會出現「道高一尺魔高一丈」的情況，但房署仍有其他方式如放蛇繼續追查。

此外，房署向首批8.8萬個公屋租戶派發申報是否在港擁有住宅物業的申報表，昨日是交表最後限期，截至前日，房屋署已收回近8.1萬份申報表，回收率達92%，料截止期前會收回更多的申報表；羅淑佩警告，若租戶不交表或蓄意拒絕申報，最嚴重可被即時終止租約；亦強調署方收回表格後會進行抽查，預期將會找到更多擁有物業個案。惟羅指若租戶有證據證明未能在限期前交表，例如不適要留醫或被公司派駐到外地公幹等，署方會人性化酌情處理，但強調必須有證據支持有關說法。