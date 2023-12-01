不適報案未被尋獲 失救翁裁死於自然

【本報訊】一名男子2017年在太子感不適致電「999」報案，惟救護員抵達其報稱所在位置卻找不到他，致電又無人接聽。救護員在附近搜索無果，遂在抵埗後7分鐘通知上級無發現及收隊。兩小時後有途人發現事主不省人事並報案，惟事主已證實死亡，身上漸見屍斑。死因研訊昨繼續。陪審團退庭商議約一小後，一致裁定死者死於自然。死者家屬得悉裁決後飲泣不斷，死因裁判官希望家屬節哀順變。

男死者是賴志超，生前任職裝修工程判頭，終年65歲。聆訊由死因裁判官周至偉處理，由5名陪審員陪同審理。警務處及消防處並列為有利害關係方。死因裁判官引導陪審團時指，陪審團可裁定死者死於自然或死因存疑。昨晨10時許，陪審團開始退庭商議裁決。至11時半左右得出裁決，裁定死者死因為支氣管肺炎，死於自然。

陪審團倡加強接線生提問培訓 陪審團給出兩點建議予警務處及消防處，第一是就報案指引加強公眾宣傳，報案人需提供街道名稱及或大廈名稱，另提醒公眾，店舖名稱無助確認位置；第二是加強接線生提問技巧培訓，例如可以詢問附近有沒有港鐵站，以便獲取定位資訊。

本案聆訊證供顯示，2017年6月16日清晨約6時，執法部門接到通知指，太子道西與砵蘭街交界對開，有人報稱頭暈氣喘，惟事主無法說出準確位置。救護人員遂出車尋找事主。約6時10分，救護人員抵達上址，但無發現，兩度致電報案人無人聽。7分鐘後收隊離開。至約8時36分，有途人見到死者暈倒在一間店舖門口，執法人員及救護員到場，死者當時沒有知覺，檢驗後證實他已死亡。案件編號：CCDI-745/2019