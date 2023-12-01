事隔5年悲劇重演 團體質疑欠把關

【本報訊】公立醫院醫療事故不絕，今次明愛醫院發生的病人轉房無供氧後死亡其實並非首例，2018年，伊利沙伯醫院一名有長期病患的男病人因為嚴重急性肺炎入院，其後併發呼吸衰竭，翌日晚上轉至深切治療部，期間輔助病人呼吸的膠囊復甦器未有接駁氧氣樽，病人最終在3日之後死亡。

失誤頻仍 難接受 當時負責調查的根源分析委員會就運送病人提出3項建議，然而，即使九龍西醫院聯網服務總監（質素及安全）張偉文昨日稱，已全面落實該次調查的建議，但仍然發生明愛醫院日前的事故，病人團體批評該局一再發生類似事故，實在不能接受。

香港社區組織協會社區組織幹事彭鴻昌表示，今次明愛醫院的事故反映醫管局並無吸取5年前伊院類似事故的經驗，他質疑運送病人的程序並非複雜，但前線卻一再失誤，令人不可接受。促醫管局調查是否涉及參與急救的護士經驗較淺，以及是否沒有資深醫護在場監察。

病人政策連線主席林志釉亦指，是次事件中的氧氣樽屬常用及不複雜的器械，開啟氣閥亦非需要嚴格訓練，質疑醫管局為何一再發生同類事故。他又提到威爾斯親王醫院今年6月一名早產嬰兒輸注強心藥物時，護士換藥後沒有開啟輸注管活栓，導致該嬰兒其後死亡，指出即使有機械儀器輔助，仍要靠人手檢測才能確保病人安全，認為就算醫院員工跟足現有機制的步驟，只會減少意外發生的機會，並不能將事故率降至零。