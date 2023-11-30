龍七公：整合區域經濟 防政策碎片化

今年早些時候，國家發改委公布，「中央區域協調發展領導小組」已投入運行，統攬各個重大區域發展戰略。這是區域經濟管理體制的重要調整。近幾年來，統籌區域發展已被確立為「國之大者」，以此來牽引資源要素的合理流動和高效集聚，形成優勢互補、高質量發展的區域經濟布局，被列為經濟發展的增長極和動力源。

小組過多 疊床架屋 中央層面，陸續出台了一系列區域發展戰略，與之相關，組建相應的領導小組，也成為了標配。這包括京津冀協同發展領導小組、推動長三角一體化發展領導小組、推動長江經濟帶發展領導小組、推進海南全面深化改革開放領導小組、推動黃河流域生態保護和高質量發展領導小組等。

一般而言，領導小組需要有中央、國家、國務院、全國之類的前綴，以此表明其地位、隸屬關係、授權來源，例如中央教育工作領導小組、國家應對氣候變化及節能減排工作領導小組、國務院就業工作領導小組、全國政務公開領導小組。本世紀初組建的兩大區域經濟機構，即國務院振興東北領導小組、國務院西部開發領導小組，明確歸屬國務院。但近年來新組建的諸多區域小組卻無中字頭或國字號，或冠以「推進」、「推動」字樣，實際上模糊處理所屬，黨政一體化運作。

再者，諸多領導小組密集成立，除了地方參與省市的不同，部委層面的參與單位實際上大同小異，基本以發改、財政、金融、交通、環保、商務為主。小組數量過多，疊床架屋，運行繁冗，容易造成政策碎片化和重複建設。這些小組辦公室都設在發改委，但依託機構也並不完全一致，比如京津冀小組辦公室設在發改委地區經濟司，長江經濟帶小組辦公室設在基礎設施發展司。

因此，本輪改革意義重點在兩方面。一是在高度上，明確掛「中」字頭，確立隸屬關係與主導力量，集中統一領導，在更高維度進行政策制度設計。二是廣度上，將各區域收攏歸一，整合共性，「一盤棋」優化配置力量，對分散化進行糾偏。

以龍頭區域輻射帶動經濟發展，是內地改革開放以來的傳統路徑。80年代初，國家劃設14個開發區，成為最早發達的先鋒。後來「開發區熱」氾濫，暴增至數千家，失去意義。第二輪則是新區，從1992年設立上海浦東新區，時隔14年才於2006年成立天津濱海新區，2010年又組建重慶兩江新區。而後新區數量也急速增長，短短幾年擴至19家，以至於一些新區盲目擴張，淪為大白象工程。

數量氾濫的後果就是，開發區不再「發」，新區也不「新」，吸引力下降，區域經濟發展同樣要慎防泛化問題，關鍵在於真正樹立特色，差異發展，定向突破，「以先富帶動後富」仍是不二法門。若然從一開始就一碗水端平，反而容易陷入平均主義，分散力量。這都需要以總體思維來統盤布局。