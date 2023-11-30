笑看天下：且看拜登能否扭轉乾坤

以哈停火延長兩天，卡塔爾外交部表示，延長臨時停火協議，是為了向加薩提供更多援助，並可能釋放更多人質；聯合國秘書長古特雷斯形容，這是戰爭嘅黑暗中看到一絲希望和人性，之但係佢認為停火多兩日仍不足以滿足加薩全部人道需要。

哈馬斯政治局成員哈尼亞指出，哈馬斯希望結束戰爭，正努力延長停火期限。他表示，組織正努力達成一項新協議，包括釋放更多人質，不僅僅是婦孺。

美國對延長臨時停火協議表示歡迎，希望下批釋放人員包括美國人質。美媒引述居中斡旋嘅埃及與卡塔爾官員報道，若要長期停火，以色列和哈馬斯彼此要作出艱難嘅讓步。這方面包括用以色列士兵交換喺以色列監獄嘅數千名巴勒斯坦囚犯，同時以軍必須停止為咗擊殺哈馬斯高層而攻擊加薩南部。

事實上，以色列若堅持要徹底消滅哈馬斯，中東和平之路必然滿是障礙。美國刻下亦心急從中調停，希望結束戰爭。呢，美媒指美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯周二抵達卡塔爾首都多哈，參與卡塔爾高級官員嘅會談。卡塔爾作為以哈短期以至長期停火嘅中間人角色，任重道遠，伯恩斯此行顯示對談判嘅重視，亦反映美國、以色列和阿拉伯嘅情報部門，正努力於幕後斡旋。

拜登相信已看清以哈若再鬥下去，對他明年爭取連任大大不利；佢都心急希望盡快撲熄呢場戰火！除咗派伯恩斯參與停火談判，國務卿布林肯亦再次訪問中東，分別與以巴領袖會晤，協助化解危機。呢趟係自上月以國遭突襲以來，布林肯第3次出訪中東。無事不登三寶殿！勸和促談還是要美國對以色列施壓，所謂解鈴還須繫鈴人，且看拜登能否扭轉乾坤！