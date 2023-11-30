自成一家：警惕極端政客上位

今年是疫後復常的第一年，但世界經濟並沒有出現欣欣向榮，很多國家都是疲不能興。阿根廷和荷蘭的大選更出現極端力量上台，令人強烈感受到選民在無奈中求變的一面，也讓人對明年全球大選年抱有更多的擔憂。

一般而言，選民選出極端的政客上台，意味着大部分人生活並不如意，多年來想尋求改善生活卻不成功，因此寧願劍走偏鋒，選擇激進的人主政，即使不成功也要衝擊一下社會。

例如阿根廷長期遭受低增長和高通脹之苦，過去3個月的GDP基本零增長，但過去一年累計的通脹率超過142%，每4個阿根廷人就有一個生活在貧窮線下。阿根廷披索匯率不斷跌至新低，中央銀行的儲備在過去4年減少了一半，還背負國際貨幣基金組織440億美元的債務。這也解釋了剛過去的總統選舉為何是右翼政客米萊勝出。他的競選主張如撤銷央行、完全不收關稅、取消勞動法等，皆是大膽想法，卻反映出阿根廷國民窮則思變的心態。

至於荷蘭，今年第3季度經濟萎縮0.2%，已是連續3個季度收縮。荷蘭國民收入不增反減，還要為難民問題花費大量公帑，社會怨聲載道。結果有「荷蘭特朗普」之稱的民粹主義者維爾德斯成為最大贏家，帶領極右派自由黨成為議會最大黨。他支持脫歐、反對難民和移民，令歐洲感到驚嚇。

雖然有觀點認為，這些政客只是競選時發表瘋狂的政綱，上台後便會軟化。是否如此有待觀察。但不要忘記，歷史上很多極端的政客例如納粹黨的希特拉，也是在國家經濟不景的時候藉着國民的絕望感而上台的。明年是全球大選年，有超過70個國家舉行大選，若繼續延續這種極端政客上台的趨勢，對世界局勢的穩定絕非好兆頭。