橫眉冷看：民進黨休想躺贏

台灣政壇藍白兩營談判破局，國民黨與民眾黨決定各派代表，出戰2024年總統競選。很多人認為，藍白兩黨談不攏，會讓民進黨的賴清德檢了便宜，明年選戰，他躺着也能勝出。事實確是如此嗎？我們先看最新的民意調查結果。據台灣一家電視台的民調顯示，藍白破局後，民進黨賴清德與蕭美琴組合，支持率有34%；國民黨侯友宜與趙少康，有31%；民眾黨柯文哲與吳欣盈，有23%。三黨候選人的形勢雖未出現根本變化，但暗潮湧動，民進黨不見得能夠穩贏。

寶島中人經常打趣地說，台灣最大黨，是「討厭民進黨」，要求政黨輪替、想將綠營下架的人，長期高達六成。藍白協調成功，不少人固然喜聞樂見，但即使兩黨互不相讓，分別派員出選，這也不打緊，聰明的選民自會盤算。觀乎最新民調，在藍白之間隱隱然已出現棄保效應，跟10月份同類調查相比，柯文哲團隊的支持度急降了5%，所流失的選民，大部分都跑到侯友宜一方。

很多人認為論個人魅力，侯友宜不如柯文哲，若要二擇其一，大量討厭民進黨的忠實成員，理應捨侯取柯才對，但現實上未必如是。所謂「西瓜靠大邊」，國民黨畢竟是百年老店，在地方深耕細作多年，選戰到最後，都是鬥錢、鬥力、鬥關係，比較起來，白營的實力遠不如藍營，寶島的選民大多心中有數，故不少人正逐步向侯趙配靠攏。

近日侯友宜團隊聲望大振，據說也是因為副手選對了。如今在藍營組合中排老二的趙少康，是一名選戰老將，當年在台北市長選舉中曾「血戰」民進黨的陳水扁，即使最後落選，也是雖敗猶榮。有這匹識途老馬在選舉場上帶路，侯趙配的勝選機會，大可看高一線。