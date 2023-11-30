筆下風雲：日本要轉向親華嗎

日本首相岸田文雄支持率跌至兩成，令人慘不忍睹，外界都在估計執政自民黨將由誰接替總裁。最近一項民調顯示，4度角逐總裁大位失利的前幹事長石破茂，以16%支持率排名第一，岸田屈居第6，支持率僅4%。

如果單從日本自民黨的支持階層來看，數碼化擔當大臣河野太郎支持率排名第一，前首相小泉純一郎次子、前環境大臣小泉進次郎，以及石破茂都以相同的支持率並列第二。不管是哪一種排名，岸田的支持度皆十分低，相位岌岌可危。

事實上，執政者是否得到人民支持，政治上的取態只是其次，民眾最看重還是經濟，皆因這直接相關人們生活好壞。岸田上任以來，日本經濟不見起色，日圓不斷貶值，進口商品價格猛漲，通脹將人民壓得喘不過氣。IMF最新預測，德國今年GDP將取代日本，成為世界第三大經濟體。岸田還一味媚美，大搞反華，國防預算大增，對民生卻漠不關心。更致命一點，當然是排放核污水遭中國反制，所有日本水產不能進口中國，業界失去最大市場，痛不欲生，惟岸田始終無法修補對華關係，要求撤銷水產禁令亦未獲中國理會。

美國跟中國忽然吹起暖風，兩國恢復各層級的對話機制，日本作為小弟，跟着大哥轉向也十分自然。石破茂向來是親華派，曾大力駁斥「中國威脅論」，認為日本應努力保持與中國的穩定關係，揚言「中國對日本的威脅是零」；又認為在歷史問題上，「日本該道歉就道歉」。他這種親華立場在過去並不受歡迎，往往令他與總裁之位失諸交臂，但隨着中美關係生變，中國對全球經濟實在太重要，日本是否也要轉向親華，或某程度上跟中國保持友好，成為官民都要細想的問題。