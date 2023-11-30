強詞有理：峰會沒意義

中日韓外長會議過後，三國元首峰會正密鑼緊鼓籌備中，此時此刻各方本應盡量釋放善意、營造和諧氣氛才對，按照中方的說法：「為領導人會議創造條件」。但令人莫名其妙的是，南韓作為三國合作機制當前的輪值主席國，一方面積極尋求重啟元首峰會，一方面繼續在背後搞小動作，真可謂精神分裂。中國外長王毅沒有出席三國外長聯合記者會，表面理由是「行程安排有所變動」，真正原因恐怕沒這麼簡單。

中日韓三國外長會談之前，南韓總統尹錫悅先訪問了英國，除了將雙方關係升格至「全球戰略夥伴關係」，並簽署了《唐寧街協議》，強調兩國對全球事務具有共同觀點及價值觀，將追求更加廣泛的合作云云。這當然沒有問題，英韓如何提升關係，如何加強合作，都是他們自己的事，旁人管不着，但兩國對台海和南海問題大放厥詞，中方就不能置之不理。

英韓是這樣說的，「台灣海峽的和平與穩定，是國際社會安全與繁榮不可或缺的元素」，強烈反對任何試圖改變現狀的單方面舉措。這番言論，完全照搬美國那套說詞，一點也沒有新意，矛頭直指中國，但問題是，美國為了緩和對華關係，在早前APEC峰會上隻字不提台灣問題，反而英韓兩國依然喋喋不休，他們憑甚麼？皇帝不急太監急？老實說，以英韓兩國的實力，根本沒有資格介入台海和南海問題，他們此番表態無非想討好美國，充當爛頭蟀，最怕弄巧成拙，自討沒趣，畢竟美國當務之急是緩和對華關係，而不是加劇緊張。

事實再次證明，不管是英國，還是日韓等附庸，都沒有戰略和外交自主，甚至沒有國格和尊嚴。所以，所謂的中日韓三國合作機制實際意義並不大，三國元首峰會的實際作用也不大，即使能夠舉行也談不出甚麼結果，即使談出結果也未必能夠落實。道理很簡單，日韓只能聽命於美國，根本不由自主，今天與中國談好的事情，明天隨時變卦，因為美國一聲令下，他們就必須歸隊。

有人提議，中方與其花這麼多心思和時間在日韓身上，不如專注於處理中美關係。這不是沒有道理，整個西方陣營包括日韓諸國都是看美國臉色行事，美國對華關係改善，這些國家自然會見風使舵，否則說甚麼也沒用。所以，中日韓元首峰會能否舉行，其實無所謂。