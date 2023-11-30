龍吟虎嘯：南韓日本 區別對待

中日韓外長日前在釜山聚首，商討三國領導人明年舉行峰會事宜，顯示在中美關係緩和形勢下，日韓也要盡快恢復和中國的關係；然而要達此目的，就要談清楚一些各自關注的問題。在中日韓外長商討中，南韓和日本最關注的是朝鮮半島形勢，認為北韓發射軍事偵察衞星及彈道導彈、研發核武，是對地區和平穩定的最大威脅之一。日韓之所以向中國外長提出這個問題，是認為中國在這方面對北韓有重大影響力，希望中方能「勸阻」北韓的這些舉動。

日韓頗有把這些當成與中國改善關係、舉行領導人峰會的條件之意，北京當然是不可能接盤的，因為北韓發射軍事偵察衞星及彈道導彈、研發核武，是北韓的內政，是北韓作為主權國家完全可因應外部安全環境作出的決定，外人無權干預，日韓不能指望中方為了改善和他們的關係而去干預他國內政。因此，中方在朝鮮半島局勢上，只提及「基本立場」，呼籲各當事國冷靜及克制，同時要重視北韓方面對安全的合理關切。

在三國外長商討中，中方向日方提出在台灣問題上切實恪守一個中國原則的要求。這是因為，美國總統拜登上台以來，日本跟隨美國利用台灣問題挑釁和挑戰中國特別出位，不僅發出「台灣有事就是日本有事」的叫囂，而且積極部署軍事上介入台海，調重兵南下，把琉球群島（沖繩）打造成日本最大的軍火庫和戰略儲備基地，支援美軍馳援台灣；日本的「安全報告」也不斷提及中國威脅。為此，中國外長要求日本樹立正確相互認知，明確雙方互不構成威脅，共同抵制逆全球化和保護主義，切實維護產業供應鏈穩定暢通。

在執行拜登打壓中國戰略中，南韓也有幫手，說了不少不該說的話，但未在核心利益上損害中國。因此，中國外長說，國際地區形勢發生了很多重要變化，中韓關係也出現了不少新情況，雙方是搬不走的近鄰，希望中韓能持續沿着戰略合作夥伴關係推進。