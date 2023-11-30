涉冒醫生打美容針 無牌診所兩女就擒

【本報訊】鑑於早前有市民打肉毒桿菌針後發生醫療事故，執法部門聯同衞生署主動採取行動，當中針對一間位於旺角彌敦道655號的無牌樓上診所，相信有人假冒醫生替顧客注射一系列的美容針，療程背後可能對顧客的人身安全構成危險。執法部門於昨日中午派員「放蛇」搜證，待時機成熟後，再持法庭手令突擊搜查該間診所，檢獲大量第一部毒藥，包括肉毒桿菌毒素、針劑類固醇、腎上腺素針劑、白瓜子安眠藥、減肥針、美白針等，亦起出抗生素、美容針、激光機及偽造的醫生購買藥物單據和印章。

衞生署人員檢查後，證實相關肉毒桿菌針和其他藥物均是受《藥劑業及毒藥條例》監管的毒藥，而注射該類藥物需要註冊醫生主理。行動中，人員拘捕一名姓吳（36歲）女負責人及一名姓陳（34歲）女職員，涉嫌「未經註冊為醫生而執業」、「管有第一部毒藥」、「管有抗生素」及「行使虛假文件」。據了解，被捕人士並無任何醫療相關背景，透過在店內掛出偽造的醫學士證書，含糊其詞聲稱「有醫生」等方式蒙騙消費者，她們現正被扣留調查。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

去年約800人光顧 人員表示，涉事診所已經營運至少兩年，暫時未發現它與之前發生醫療事故的其他診所有任何關聯，而翻查診所紀錄，相信過去一年有大約700至800人曾經光顧打針。至於診所為何存放大量抗生素，人員估計是因為部分顧客注射肉毒桿菌針後出現紅腫等症狀，診所遂向他們發放抗生素，希望藉此減少病徵，顧客便毋須到公立醫院求醫，避免診所冒牌行醫的事實曝光。