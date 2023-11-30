元朗酒吧衝突 男子持刀揸咪講數

【本報訊】社交平台昨日凌晨2時流傳兩段劍拔弩張影片，顯示元朗一酒吧內有人持刀打鬥。其中一條片可見牽涉十多名男女，他們包圍一名穿灰衣、左手持刀、右手持咪的男子，雙方疑似因故正在「講數」。期間灰衣男一度揮舞手中利刀，態度囂張喝斥兩名男子，大聲着他們「解釋！解釋呀！」又叫其他人士「咪×嘈」。在灰衣男身後亦有兩名分別穿黑白外套男子持刀候命，其後鏡頭外懷疑有人起哄，其中一名持刀男隨即走向該處。

紋身漢遭圍毆

另一條片則拍下酒吧近門口位置情況，有一批男女發生爭吵，當中一名光頭男子左手捉住一名紋身漢，右手揮拳襲擊他，另一名男子見狀亦加入襲擊紋身漢。酒吧內多人喧嘩，有女子為施襲兩漢打氣助威，高呼「揼佢，揼佢，啱啦，啱啦」，另有人向旁邊人士稱「唔關事嘅就行開少少」。遇襲紋身漢其後被身旁友人拉開，他疑不忿被多人圍毆，隨後脫去上衣向對方叫囂，影片亦到此結束，未清楚後續情況。貼文者亦未有交代事發日期，兩段影片的前因後果暫時未知。