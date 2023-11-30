允戴眼鏡 消防放寬多項投考要求

【本報訊】消防處公布明日（12月1日）起調整消防職系入職視力要求，以及消防及救護職系的入職體能要求，採取「2+3」的調整。消防員及隊長投考者進行視力測試時，有關視力要求有所下調，並且容許佩戴眼鏡，而消防及救護職系的體能測試亦降低項目次數及時限要求，並同時引入傾斜引體上升讓投考者選擇。

設傾斜引體上升 只需3次

消防員及隊長投考者進行視力測試的要求有所調整，在不戴眼鏡的情況下，在8米指出4級測範圍字型方向，而6級測試範圍則可選擇佩戴眼鏡進行測試，消防及救護學院院長于文陽指有關調整是基於科技進步下，可以在面罩內加裝近視眼鏡。他期望通過比率提升至八成，預料近視度數於150至200的考生亦能通過測試。而消防員、消防隊長、救護員及救護主任的體能要求亦有所調整，其中引體上升、雙槓雙臂屈伸及掌上壓等6個項目的要求次數均有所下降，容許時間亦有所增加，以消防職系的引體上升測試為例，次數由3次減至一次，時間由60秒增至90秒。另外，測試亦引入傾斜引體上升作為引體上升的替換項目，所需次數則為3次。