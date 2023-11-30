查核性罪行改強制 當局稱暫不考慮

【本報訊】根據現行的性罪行定罪紀錄查核機制，聘請僱員從事與兒童或精神上無行為能力人士有關工作的僱主，可要求準僱員或合約續期僱員申請查核，有議員質詢當局會否擴展核查機制的涵蓋範圍，以及將查核機制的性質由自願改為強制。當局回覆指政府正積極優化系統，預計在明年9月起，每年能夠處理最少21萬申請，到時候將循序漸進分階段擴大查核機制範圍至義工和私人補習老師。

當局昨回覆議員林琳提出的口頭質詢，指政府保護兒童或精神上無行為能力人士是首要任務，但優化查核機制需要有不同考慮，不過同意應擴大查核機制範圍，進一步加強保護，但當中從事有關工作人士相信數以10萬計，因此政府要確保電子系統設備、人手資源有限情況之下，有足夠承受能力。

提升電腦系統 明年9月始完成 當局直言暫時不會考慮將機制改為強制，因立法實施強制機制涉及罰則，亦必須要平衡保護兒童和協助更生兩大原則，但會檢視將來是否有立法需要。針對時間表，議員葛珮帆指「唔可以再拖、唔可以再等」，2022年便有類似案件發生，法官指出性罪行核查不涵蓋義工和私人補習老師是「明顯漏洞」，詢問當局何時修補。當局指明年9月份提升系統後，可開始下一步擴大查核範圍。