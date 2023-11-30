每包$30「老鼠煙」通街賣 加稅控煙失敗

充斥舊區辦館士多 免費試吸招徠 政府在今年的預算案宣布上調煙草稅約31%後，市面湧現大量俗稱「老鼠煙」的低價冒牌香煙。有關注煙草政策團體調查發現，3個舊區的近半士多、辦館充斥「老鼠煙」供市民選購，最嚴重的荃灣區有逾60%的調查零售點均有出售，最平的一包煙只售30元，僅為一般正版香煙的一半價錢。團體斥港府加煙稅的控煙效果存疑，反而催旺非法「老鼠煙」，形容現時已幾近失控的狀態，促請盡快推出實際措施，加強識別香煙有否完稅。香港海關昨立即執法，在北角北景街一士多檢獲約1.8萬支懷疑有問題香煙，市值約6.6萬元，應課稅值4.5萬元，並拘捕72歲士多男負責人。

現時每包20支煙的煙草稅約50元，零售價一般約78元。不過，有非法集團偷運海外山寨煙廠生產的「老鼠煙」，售價遠低於一般完稅煙。與一般私煙不同，這些老鼠煙會被非法集團指示煙廠在包裝盒印上港府要求的健康警告圖案，令商販及消費者難以分辨購買的香煙有否合法完稅。

荃灣最猖獗 攻陷61%零售點 長遠煙草政策關注組在本月初巡查北角、九龍城及荃灣區內的90個士多、辦館、報紙檔等香煙零售點，發現3區內有42個零售點有售「老鼠煙」，其中荃灣區情況最為猖獗，61%的調查零售點都有出售「老鼠煙」。而「老鼠煙」平均售價為每包44元，最低價格的荃灣報檔更只售30元，只是完稅煙的一半價錢。

團體又指，有商販違法游說顧客轉購更高利潤的「老鼠煙」，甚至提供免費產品予顧客試吸。長遠煙草政策關注組成員徐緣表示，有士多商販向他承認有品牌以超低價推銷及出售「老鼠煙」，甚至透過威逼利誘手段，要求商販兜售並游說煙客購買。

關注組召集人盧啟律則指，「老鼠煙」來源成分不明，質素參差，促請當局設法打擊，舉例參考內地做法，要求在煙包上印有獨一無二的條碼，令執法部門更易識別未完稅產品。團體又指增加煙草稅無助令吸煙率急速下降，反而明顯催旺非法「老鼠煙」，情況幾乎失控，建議政府先集中資源打擊私煙等再增加煙草稅。

冚北角問題煙 拘士多負責人 海關早前接獲投訴，指北角有人售賣懷疑有問題香煙，昨晨關員掩至該士多，在貨架上發現有不同品牌香煙供售賣。經調查發現，部分香煙包裝未附有香港特區政府的健康忠告標記，但附有其他國家或地區的健康忠告，包括澳門、台灣及南韓，遂拘捕士多負責人。海關表示，今年截至11月，已偵破10,604宗私煙案，較去年全年的3,436宗增加逾兩倍，拘捕9,716人，亦按年增兩倍。部門指會透過市內及網上巡邏等，留意販賣私煙的手法，打擊私煙活動，保障政府稅收。