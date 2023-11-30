東呼即應：港府防患毫無動靜 流感壓境市民心驚

內地病例湧現 東呼即應關注應變 內地近日湧現呼吸道病例，有不少兒童染病，東莞有小學停課以減低傳播機會。流感疫情隨時殺到，港人有何對策，有專科醫生接受《東呼即應》訪問時提醒，幼童有必要盡早接種流感疫苗，減少患重症風險。另有小學校長表示，學校會加強清潔和消毒，倘有新型病毒再出現，料會轉為網課。然而面對病毒正大舉南下，若港官好整以暇，市民亦只能自求多福。

國家衞生健康委員會周日（26日）舉行新聞發布會，講解內地冬季呼吸道疾病防治情況，其中4歲或以下人群，主要感染流感病毒、鼻病毒；5歲至14歲人群，則以流感病毒、肺炎支原體、腺病毒為主；而15歲至59歲人群以及60歲及以上人群，均受流感病毒侵襲。

有內媒指，廣州有醫院及社區衞生服務中心稱，近日當地兒童呼吸道感染的主要病原體，已由支原體變為流感病毒。廣州與香港距離接近，不少港人又鍾情北上消費，相關病毒正在叩門。市民勞小姐坦言，擔心疫情在港爆發，會叫小朋友戴口罩；市民熊小姐則指會隨身攜帶消毒液，保持雙手清潔；市民麥先生稱，面對疫情只能自己更加小心。

呼吸系統科專科醫生梁子超指，肺炎支原體是一種體形較小的細菌，大部分人感染後會呈現氣管感染，病徵不會太嚴重；但約5%至10%的人或出現肺炎等較嚴重的病徵。他續指，由於病毒種類較多，且幼童少有機會接觸不同的流感株，免疫力相對低下，故有必要盡早接種流感疫苗以減少感染，尤其是受嚴重病症的影響。

教育界籲學校早作準備 內地有醫院被求診兒童擠得水洩不通，兒童很容易在學校透過群體生活交流接觸而感染病毒。香港教育界在預防工作上亦應準備就緒，議員兼小學校長朱國強表示，現時學校最需要提醒學童和家長注意個人衞生，如果出現呼吸道感染病症，應戴口罩、看醫生，不要上學；學校也會加強清潔和消毒。

至於停課安排，朱國強認為，按照衞生署指標，包括學童流感疾病病發率，若達20%或以上，或者兩名以上學童、因流感入住醫院深切治療部等情況，會建議停課7天。他續指，若新型病毒再次出現，相信將會轉為網課，毋須太擔心師生的適應問題。

衞生防護中心於上周五（24日）向學校發信，引述社區和醫院的呼吸道樣本化驗數據。截至本月18日，副流感病毒的確診比例，由9月初的約1%升至5%；腺病毒的確診比例亦由約2%升至4%。《東呼即應》關注，近期錄得零星學校爆發情況，病原體包括副流感病毒和肺炎支原體，流感疫情隨時在學校大爆發。然而，主管衞生事務的官員，最近並未呼籲市民提高警覺。

新冠病人捱冷情況恐重現 新冠肺炎一役，各界目睹當局如何甩轆，甚至出現有病人被安排在急症室外捱冷「食西北風」。當局若然掉以輕心，恐怕又會重蹈覆轍。正如東網報道「內地流感高峰南下 東莞小學停課4天」，可見內地對待這一波流感相當重視。港府常被詬病「重國安 輕治安」，今次會不會有少許「重投票 輕流感」呢？

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