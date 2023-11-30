暫無傳入蝨患 當局盼守住防線

【本報訊】英法床蝨危機近月蔓延至港人外遊勝地之一的南韓，最近數星期亦有市民指香港公共交通工具發現床蝨（圓圖），引來爆發蝨患憂慮。環境及生態局局長謝展寰引述酒店、公共交通及滅蟲等業界指，至今未有出現外來傳入蝨蟲的明顯迹象，亦已積極深層清潔和消毒，有信心可以處理蝨患輸入問題，守住第一道防線。

謝展寰昨日書面回覆議員楊永杰表示，多個政府部門一直與前線業界，包括機管局、港鐵、郵輪碼頭、酒店業界、公共交通業界、滅蟲業界等保持聯繫，評估外來蝨患輸入可能引致本地爆發的風險。業界均指至今未發現外來傳入蝨蟲的明顯迹象，並有信心處理蝨患輸入問題，及已採取積極措施，包括持續在其管轄處所及交通工具進行深層清潔和消毒，以及加強防治蝨患工作。

設滅蝨隊不置可否 對於會否在爆發蝨患時成立滅蝨隊，協助弱勢社群處理其居住單位的蝨患，環境局僅指食環署會與民政事務總署，安排關愛隊協助向劏房戶和「三無大廈」住戶派發家居環境衞生和防蝨滅蝨的實用資訊；房屋署屋邨辦事處職員會視乎情況，協助公共屋邨租戶處理蝨患，或轉介予社福機構跟進。