政府指節流計劃 無減社福現金援助

【本報訊】有社福界議員關注，政府整體的經常開支已削減1%，若未來兩個財政年度每年再削減1%經常開支，恐怕影響更廣。勞工及福利局局長孫玉菡書面回覆表示，2022至23年度社福界因節流計劃已減省約2.8億元開支，22至23年度社福開支預算亦增加約90億元，並強調政府實施節流計劃時，並無減少社福保障制度下的現金援助，包括綜援及公共福利金等。

164機構被削津助 議員狄志遠表示，22至23財政年度政府整體經常開支已削減1%，其中164間接受整筆撥款津助的非政府機構，平均每間被削減近122萬元津助，經已嚴重影響該等機構運作，憂慮若未來兩個財政年度每年再削減1%經常開支，恐怕影響更廣，令弱勢社群未能獲得適切服務。

孫玉菡解釋，面對公共財政壓力，政府有需要節流，因此推行「資源效率優化計劃」，扣減24至25年度經常開支資源1%，並於25至26年度額外扣減1%。然而，政府一直致力建立關愛社會，照顧弱勢社群，其中投放社福的經常開支，已由2018至19年度的794億元，上升至23至24年度預算的1,210億元。

他續指，22至23年度社福界因「節流計劃」所減省的開支約為2.8億元；同時政府亦在22至23年度的社福開支預算增加約90億元。此外，政府在實施「節流計劃」時，並沒有減少社會福利保障制度下的現金援助，包括綜援及公共福利金計劃等，而部分開支項目，例如寄養家庭津貼、津助服務單位的租金及差餉等亦獲得豁免。