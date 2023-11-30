劏房大刀闊斧取締 需待公屋數量到位

【本報訊】政府早前公布成立「解決劏房問題工作組」，工作組有10個月時間深入調研，包括為劏房居住環境設定最低標準。政府官員昨晨出席立法會前廳交流會後，被問及目前可否縮短10個月的檢討時間，政府指不認為10個月時間鬆動，因需要進行多項工作，如定下標準、過渡安排、具體執行等，又直言標準定到很高「不切實際」。

不過，多名議員昨在立法會上質詢取締劏房及相關居民安置的問題，有議員認為政府解決劏房問題的決心和意志，是取決有多少公屋在手，冀政府公布手上有多少公營屋的數字。另有議員指政府未能掌握有關劏房的最準確資料，解決劏房的工作即使更努力亦徒勞。

房屋局局長何永賢回應指取締不合最低標準的劏房，不是一蹴即就的短期目標，而是需時籌劃，而原則是不能讓住戶流離失所，過程中政府會給予業主合理時間令劏房符合相關標準，亦會考慮取締行動的適合時機和優次，又重申中長期的公營房屋數量到位的時候，劏房戶應有更多適切居所可選擇，屆時政府可考慮較大刀闊斧的舉措，取締不合標準的劏房。

議員斥社區客廳難扶貧 另外，有勞工界議員在前廳交流會上反映對輸入外勞的意見，勞工及福利局局長孫玉菡指9月開始接受補充勞工優化至今收到1,700份申請，牽涉職位1.6萬，主要在飲食、零售、保安等工種，他指會確保本地勞工優先就業，按既定程序處理好輸入勞工個案。針對社區客廳計劃，社福界議員狄志遠批評此舉徒具形式，沒有內涵，他指社區客廳雖有一系列活動如補習班、廚房等，可是在精準扶貧的概念下，質疑如何達到扶貧的效果，又指儘管政府會進行用家滿意度調查，然而不能反映精準扶貧的效果，畢竟對市民而言，扶貧的目標是脫貧，而不是「搞開心」。